Q8 Hi Perform sceglie Delli Guanti | il 22enne garganico è il nuovo official driver del team

Il team di motorsport ha annunciato la scelta di un giovane pilota di 22 anni proveniente dal Gargano come nuovo driver ufficiale. Contestualmente, è stata rinnovata la collaborazione con Porsche Italia nella Porsche Carrera Cup Italia, uno dei campionati più riconosciuti nel panorama automobilistico nazionale. La partnership tra il team e il costruttore tedesco prosegue, confermando il ruolo di partner ufficiale della competizione.

Q8 rinnova la partnership con Porsche Italia nella Porsche Carrera Cup Italia, uno dei campionati monomarca più prestigiosi del panorama motorsport nazionale, confermando il ruolo di Official Partner della competizione. E per la stagione 2026 scende in pista con un progetto rinnovato. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it Leggi anche: Ancora GT Cup Europe per FAEMS TEAM by Ebimotors con Luvisi e Delli Guanti Q8 Hi Perform sceglie Delli Guanti: il 22enne garganico è il nuovo official driver del teamAl via la stagione 2026 con Dinamic Motorsport con l’obiettivo di essere protagonisti in uno dei campionati monomarca più competitivi del panorama nazionale ... foggiatoday.it Carrera Cup Italia | Test a Imola: Delli Guanti detta il passoIl campione Rookie 2025 e nuovo pilota del Team Q8 Hi Perform in 1’42587 è stato il più veloce fra i 30 scesi in pista nella sessione che ha inaugurato la stagione del monomarca tricolore, interrotta ... msn.com