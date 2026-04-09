Provincia di Parma 930mila euro dal PNRR per servizi informatici più efficienti

Nella provincia di Parma sono stati assegnati circa 930 mila euro provenienti dal PNRR, destinati al potenziamento dei servizi informatici dell’ente. Questi fondi sono stati utilizzati per interventi di miglioramento e aggiornamento delle infrastrutture digitali, con l’obiettivo di rendere più efficienti e sicuri i sistemi utilizzati dall’amministrazione locale. L’investimento rientra nelle iniziative previste dalla misura 1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

I servizi informatici sono sempre più efficienti e sicuri in Provincia di Parma. Merito delle attività di miglioramento continuo messe in atto dall’ente di Palazzo Giordani grazie ai fondi del Pnrr previsti dalla misura 1.2 “Abilitazione al cloud per le province e le città metropolitane”.Una. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Santarcangelo digitale: 838mila euro dal PNRR per servizi pubblici più efficienti e semplificati per i cittadini.Santarcangelo di Romagna punta alla Smart City con un investimento di 838mila euro Santarcangelo di Romagna si avvia a una profonda trasformazione... Leggi anche: Cinque assunti: "Servizi più efficienti"