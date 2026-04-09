Prove equipollenti | costruire verifiche efficaci e inclusive nella scuola secondaria di 2° grado

Due incontri in diretta sono stati organizzati per approfondire le prove equipollenti destinate agli studenti e alle studentesse con disabilità nella scuola secondaria di secondo grado. L’obiettivo è fornire strumenti e indicazioni pratiche per costruire verifiche più efficaci e inclusive. Questi incontri si rivolgono a insegnanti e operatori scolastici interessati a migliorare le modalità di valutazione e ad adeguarle alle diverse esigenze degli studenti.

Due incontri in diretta dedicati all’approfondimento delle prove equipollenti per studenti e studentesse con disabilità nella scuola secondaria di secondo grado. Costruire una prova equipollente efficace non è solo una questione normativa: richiede metodo, creatività didattica e coerenza con il PEI. Questo ciclo di due webinar nasce per rispondere a queste esigenze, offrendo ai docenti. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it