Prontezza di intervento Dae e formazione | tre vite salvate in pochi giorni
Negli ultimi giorni, tre interventi sono stati cruciali nel salvare delle vite grazie alla prontezza di persone presenti, all’uso dei defibrillatori automatici esterni e alla collaborazione con la Centrale Operativa 118. In ciascun caso, l’intervento tempestivo ha permesso di rispondere rapidamente a situazioni di emergenza, portando all’arresto di tre episodi che potevano avere esiti fatali. La capacità di intervenire prontamente si è rivelata determinante in queste circostanze.
Tre episodi ravvicinati, tre arresti e tre vite salvate grazie alla tempestività degli interventi, alla prontezza dei presenti, alla disponibilità e all’utilizzo dei defibrillatori automatici esterni (Dae) e al coordinamento della Centrale Operativa 118 di Arezzo insieme alle associazioni di. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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“Così il cuore ha ripreso a battere”. Arezzo, tre vite salvate in pochi giorniArezzo, 9 aprile 2026 – Tre vite salvate grazie alla tempestività degli interventi, alla disponibilità e all’utilizzo dei defibrillatori automatici...