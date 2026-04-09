Prontezza di intervento Dae e formazione | tre vite salvate in pochi giorni

Negli ultimi giorni, tre interventi sono stati cruciali nel salvare delle vite grazie alla prontezza di persone presenti, all’uso dei defibrillatori automatici esterni e alla collaborazione con la Centrale Operativa 118. In ciascun caso, l’intervento tempestivo ha permesso di rispondere rapidamente a situazioni di emergenza, portando all’arresto di tre episodi che potevano avere esiti fatali. La capacità di intervenire prontamente si è rivelata determinante in queste circostanze.