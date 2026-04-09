Venerdì alle 21:00 si svolge la partita tra West Ham e Wolverhampton, valida per la trentaduesima giornata di Premier League. L'incontro sarà trasmesso in diretta televisiva e rappresenta una sfida importante per entrambe le squadre, che cercano punti fondamentali per la classifica. Le probabili formazioni e le statistiche sono disponibili per analizzare meglio le possibilità di risultato.

West Ham-Wolverhampton è una partita della trentaduesima giornata di Premier League e si gioca venerdì alle 21:00: diretta tv, statistiche, probabili formazioni, pronostico. Dopo uno stop di tre settimane per via degli impegni delle nazionali e del turno di FA Cup, la Premier League riparte con uno scontro salvezza – si fa per dire – tra due squadre che annaspano da tempo in zona retrocessione, West Ham e Wolverhampton. In realtà solamente gli Hammers hanno chance concrete di restare in massima serie, visto che i Wolves nonostante lo scatto d’orgoglio che hanno avuto da fine dicembre in poi sono già con un piede e mezzo in Championship da mesi, dovendo recuperare ben 13 punti sulla quartultima. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico West Ham-Wolverhampton: la salvezza passa da questa sfida

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