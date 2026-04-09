Pronostico Roma-Pisa | nessuna novità rispetto agli ultimi quattro precedenti

Venerdì alle 20:45 si disputa la partita tra Roma e Pisa, valida per la trentaduesima giornata di Serie A. La sfida si ripete con un pronostico stabile rispetto agli ultimi quattro incontri tra le due squadre. Le probabili formazioni sono state annunciate e sono disponibili le statistiche aggiornate, così come le opzioni di visione in diretta tv e streaming.

Roma-Pisa è una partita della trentaduesima giornata di Serie A e si gioca venerdì alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Domenica scorsa a San Siro contro l’Inter capolista la Roma ha confermato la sua “allergia” nei confronti degli scontri diretti e la sfida del “Meazza” si è conclusa malissimo per la squadra di Gian Piero Gasperini, letteralmente travolta dai nerazzurri nella ripresa. (AnsaFoto) – Ilveggente.it I giallorossi hanno resistito soltanto 45 minuti: il 2-1 di Calhanoglu nel recupero della prima frazione di gioco ha fatto evaporare le certezze difensive di Pellegrini e compagni, che nel primo quarto d’ora del secondo tempo hanno incassato la bellezza di tre reti. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Roma-Pisa: nessuna novità rispetto agli ultimi quattro precedenti Pronostico Strasburgo-Lens: nessuna gioia negli ultimi sette precedentiStrasburgo-Lens è una partita valida per la ventiquattresima giornata di Ligue 1 e si gioca venerdì alle 20:45: diretta tv, notizie, statistiche,... Pronostico Roma-Cagliari: gli ultimi tre precedenti all’Olimpico parlano chiaroRoma-Cagliari è una partita valida per la ventiquattresima giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 20:45: statistiche, notizie, probabili... Temi più discussi: Roma vs Pisa Pronostico: Anteprima e Analisi della Partita | Serie A 10-04-2026; Schedina 32a giornata di serie A 2025/26; Roma-Pisa (venerdì 10 aprile 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici; Pronostico Roma-Pisa: nessuna novità rispetto agli ultimi quattro precedenti. Pronostico AS Roma vs Pisa – 10 Aprile 2026Il Serie A torna protagonista al Stadio Olimpico, teatro del match tra AS Roma e Pisa, in programma il 10 Aprile 2026 alle 20:45. Una sfida che unisce ... news-sports.it Roma-Pisa (Serie A): orario, dove vederla in TV e pronosticoTutto quello che c'è da sapere su Roma-Pisa, trentaduesima giornata di Serie A. msn.com Pronostici di Serie A | Cremonese-Bologna (ore 15) | Pisa-Torino (18) | Inter-Roma (20.45) | Domenica 5 aprile - facebook.com facebook