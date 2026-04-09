Pronostico Marsiglia-Metz | c’è solo la vittoria

Venerdì si disputa la partita tra Marsiglia e Metz, valida per la ventinovesima giornata di Ligue 1. La sfida sarà trasmessa in diretta televisiva, e sono disponibili notizie, statistiche e le formazioni probabili di entrambe le squadre. Il pronostico indica una sola possibile conclusione, ovvero la vittoria del team di casa.

Marsiglia-Metz è una partita della ventinovesima giornata di Ligue 1 e si gioca venerdì: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico. Una boccata d’ossigeno pure per il Marsiglia, che troverà quindi una vittoria che manca da prima della sosta e che non rilancerà le ambizioni di Champions League (dovrebbe rimanere tutto immutato nei quartieri alti della classifica) ma che almeno permetterà la prossima settimana di lavorare con una certa serenità. Il Metz non ha nessuna possibilità di uscire indenne da questo campo. Marsiglia-Metz è in programma venerdì alle 21:05. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Mix (canale 211). 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Marsiglia-Metz: c’è solo la vittoria Pronostico PSG-Metz: vittoria nonostante il turnoverPSG-Metz è una partita della ventitreesima giornata di Ligue 1 e si gioca sabato: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico. Pronostico Marsiglia-Strasburgo: la prima vittoria di una nuova eraMarsiglia-Strasburgo è una partita della ventiduesima giornata di Ligue 1 e si gioca sabato: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni,... Temi più discussi: Olympique Marsiglia vs Metz Pronostico: Anteprima e Analisi della Partita | Ligue 1 10-04-2026; Pronostico Marsiglia - Metz - Ligue 1; Pronostico Marsiglia-Metz 10 Aprile 2026: 29ª Giornata di Ligue 1; Pronostico Marsiglia - Metz: 10 Aprile 2026 ?. Pronostico Marsiglia vs Metz – 10 Aprile 2026La sfida di Ligue 1 tra Marsiglia e Metz si gioca il 10 Aprile 2026 alle 21:05 allo storico Orange Vélodrome. Un appuntamento che promette intensità: il ... news-sports.it Pronostico Monaco-Marsiglia: gol, azioni e spettacoloLe dritte in vista della sfida del Louis II: un paio di dati non possono essere trascurati. Ecco cosa c'è da sapere. ilveggente.it