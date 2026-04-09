Pronostico Augsburg-Hoffenheim | nessun KO contro questo allenatore

Venerdì alle 20:30 si disputa la partita tra Augsburg e Hoffenheim, valida per la ventinovesima giornata di Bundesliga. La sfida sarà trasmessa in diretta tv e si conosceranno le probabili formazioni prima del calcio d’inizio. In questa occasione, si analizzeranno anche i possibili risultati, considerando la presenza di un allenatore che non ha subito sconfitte contro questa avversaria.

Augsburg-Hoffenheim è una partita valida della ventinovesima giornata di Bundesliga e si gioca venerdì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Christian Ilzer, tecnico dell’ Hoffenheim, sperava che la sosta per le nazionali potesse ridare nuova linfa alla sua squadra, arrivata alla pausa un po’ in debito di ossigeno. Ed invece niente: il club di Sinsheim sabato scorso ha incassato la seconda sconfitta di fila, cadendo nuovamente in casa, stavolta contro un arrembante Mainz (1-2). Non quello che ci si aspettava dopo il tracollo di tre settimane fa a Lipsia (5-0), nello scontro diretto che ha di fatto permesso ai Roten Bullen di scavalcare l’Hoffenheim al quarto posto ed infliggere un duro colpo alle ambizioni di Champions League di Kramaric e compagni. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Augsburg-Hoffenheim: nessun KO contro questo allenatore Pronostico Reggiana-Sudtirol: nessun ko dopo il cambio in panchinaReggiana-Sudtirol è una partita della ventottesima giornata di Serie B e si gioca martedì alle 20:00: statistiche, notizie, probabili formazioni,... Pronostico Lipsia-Hoffenheim: aggancio per la ChampionsLipsia-Hoffenheim è una partita valida per la ventisettesima giornata di Bundesliga e si gioca venerdì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni,... Argomenti più discussi: Pronostico Augsburg - Hoffenheim - Bundesliga; Pronostico Augsburg-Hoffenheim 10 Aprile 2026: 29ª Giornata di Bundesliga; Pronostico Hoffenheim - Borussia Dortmund - Quote & Statistiche - 18 aprile 2026, Bundesliga, Germania; Pronostico Hoffenheim - Mainz - Bundesliga. Pronostico Augusta vs 1899 Hoffenheim – 10 Aprile 2026Appuntamento di Bundesliga fissato per il 10 Aprile 2026 alle 20:30, quando Augusta e 1899 Hoffenheim scenderanno in campo al WWK Arena. Una sfida che ... news-sports.it