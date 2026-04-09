Il campionato di Serie A 202526 entra nel vivo e l’attenzione si concentra sulle squadre che rischiano la retrocessione. Con diverse partite ancora da giocare, alcune formazioni si trovano in posizioni molto delicate in classifica. La lotta per evitare la retrocessione coinvolge team con pochi punti di vantaggio sulla zona rossa. La classifica attuale mostra le squadre più a rischio e le situazioni che potrebbero cambiare nelle prossime settimane.

Tarantini Time Quotidiano Il dibattito sulla zona retrocessione si fa sempre più acceso. Se, in cima alla classifica, le big del campionato si contendono lo scudetto e un posto in Europa con l’Inter in vantaggio netto sul resto della classifica, nella parte bassa si combatte una battaglia altrettanto intensa, dove ogni punto può valere la permanenza nella massima serie. Cremonese e Lecce: le squadre più a rischio. Come evidenziato dalle quote sulla Serie A dei principali bookmaker italiani, le due squadre che al momento corrono il pericolo più concreto di retrocedere in Serie B sono la Cremonese e il Lecce. Si tratta di due realtà profondamente diverse, ma accomunate da una stagione particolarmente difficile che le ha viste arrancare sin dalle prime giornate. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Pronostici Serie A 2025/26: quali squadre rischiano la retrocessione in Serie B?

Squadre e formazioni confermate della Serie A 2025/26 comprensive di canale TV, live streaming online2026-03-08 20:52:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Inter XI titolare:...

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