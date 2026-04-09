Promuoviamo la cultura del nostro gioiello

Abbiamo parlato con la professoressa Anna Maria Barbagallo, insegnante di musica presso la nostra scuola, per conoscere meglio l’ocarina e il suo ruolo nel patrimonio culturale. Durante l’intervista, sono stati approfonditi aspetti storici e tecnici dello strumento, con particolare attenzione alle sue caratteristiche e al modo in cui viene insegnato agli studenti. La conversazione si è concentrata anche sulle iniziative dedicate alla diffusione della cultura legata al nostro gioiello musicale.

Abbiamo intervistato sull’ ocarina la professoressa Anna Maria Barbagallo, insegnante di musica della nostra scuola. In che modo la nostra scuola valorizza la tradizione dell’ ocarina? "Da tredici anni promuoviamo l’ocarina attraverso la pratica strumentale di musica d’insieme nelle classi della secondaria. Nel tempo è cresciuta la sua valorizzazione grazie al coinvolgimento della scuola primaria, alla collaborazione con la Scuola Comunale di ocarina e a progetti extracurricolari come “Ciceroni a Budrio” o “Corocarina” che unisce il suono delle ocarine a quello delle voci. Budrio è un paese musicale e questo progetto mira a valorizzarne l’identità e il paesaggio sonoro". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Promuoviamo la cultura del nostro gioiello" Insubria apre l’anno accademico: "Promuoviamo cultura e pace"Un Teatro Sociale di Como gremito ha ospitato ieri la cerimonia di inaugurazione del ventottesimo anno accademico dell’Università degli Studi... Pagliara “Con Istituto Cultura New York promuoviamo Italia capace di innovare”ROMA (ITALPRESS) – Un premio letterario, la partecipazione a eventi prestigiosi e il dialogo con le grandi istituzioni culturali: Claudio Pagliara,... 12 Must Have Japanese Woodworking Tools for DIY & Carpentry Temi più discussi: Promuoviamo la cultura del nostro gioiello; Nuova scadenza! Invia la tua domanda per il servizio civile universale entro il 16 aprile.; Pagliara Con Istituto Cultura New York promuoviamo Italia capace di innovare; Cultura del dono: promuoverla in azienda con il Gruppo Credem. Al iceo Galilei nasce il Comitato Xenia: Promuoviamo la cultura dell’accoglienzaIl Comitato Xenia è una realtà studentesca, formata da oltre quaranta ragazzi e ragazze del liceo scientifico Galilei di Ancona che, nonostante l’impegno richiesto dalla loro scuola, hanno scelto di ... ilrestodelcarlino.it Promuoviamo la cultura del rispetto. Condanna verso ogni discriminazioneVenticinque righe firmate dal rettore Roberto Di Pietra che hanno il compito di far riflettere, non tanto di denunciare. Di affrontare qualcosa che purtroppo accade nella vita di tutti i giorni, in ... lanazione.it Pagliara: “Con Istituto Cultura New York promuoviamo Italia capace di innovare” - facebook.com facebook In #Ciad, nella Provincia del Lago, promuoviamo dialogo e mediazione tra comunità per una gestione condivisa delle risorse e la prevenzione dei conflitti, grazie al sostegno di @aics_it. x.com