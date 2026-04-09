Progetto Rispetto fa tappa al Galilei di Perugia | studenti a lezione di parità e prevenzione della violenza

Questa mattina presso il Liceo Galileo Galilei di Perugia si è tenuta una tappa del “Progetto Rispetto in tour”, un’iniziativa promossa dalla Fondazione Conad ETS con il sostegno della Polizia di Stato e la partecipazione di una cooperativa. L’evento ha coinvolto gli studenti in un confronto diretto su temi come la parità e la prevenzione della violenza, senza l’uso di retorica o filtri, offrendo un momento di dialogo aperto e senza schemi.

Una mattinata di confronto diretto, senza filtri e senza retorica. Si è svolta oggi presso il Liceo Galileo Galilei di Perugia la tappa umbra di “Progetto Rispetto in tour”, l'iniziativa promossa da Fondazione Conad ETS con il supporto della Polizia di Stato e il coinvolgimento della cooperativa. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it Prevenzione della violenza di genere, progetto scuola-lavoro a Villa Sofia: coinvolti 18 studentiL'azienda ospedaliera ha stipulato una convenzione con l’istituto superiore Alessandro Volta, diretto dalla dirigente scolastica Katia Tumbarello A... “Il Rispetto è Forza”, al Tarì il progetto per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genereIl prossimo 17 febbraio, alle 10,30, presso la Sala Convegni de “Il Tarì” di Marcianise, si terrà l’evento “Il Rispetto è Forza”, promosso dal Centro... Temi più discussi: FOTO GALLERY Progetto Rispetto fa tappa a scuola; ’Insieme contro la violenza di genere’. Incontro all’ ITG Morigia per sensibilizzare; L’Udinese Calcio ospita la quindicesima tappa della Philadelphia Junior Cup | Keep Racism Out; CAM edilizia 2026: testo pdf e guida ai Criteri Ambientali Minimi nei lavori pubblici. Il progetto Cuori Olimpici fa tappa a Lecco e celebra la montagnaLECCO (ITALPRESS) – I Piani d’Erna hanno ospitato Lecco Ama la Montagna, ottava tappa di Il cuore dei giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano – Cortina 2026, il progetto di avvicinamento ... iltempo.it I semi del rispetto in tour. Presentato in Regione Lombardia il progetto contro la violenzaPresso la sede di Regione Lombardia, nella Sala Gonfalone di Palazzo Pirelli è stato presentato oggi il progetto I semi del Rispetto in tour, percorso itinerante ideato da Mede@ in collaborazione ... ilgiornale.it Legalità, rispetto delle regole, acquisti consapevoli e come difendersi dalle frodi e dalle contraffazioni. Confronto a tutto campo con gli studenti del Galilei a Lamezia Terme per il progetto “LO STATO, I CITTADINI E GLI STUDENTI”. - facebook.com facebook