Progetto Italia | 30 appuntamenti per decifrare il futuro delle città

Un architetto di Perugia ha avviato un percorso multimediale chiamato Progetto Italia, composto da trenta incontri dedicati a esplorare il futuro delle città italiane. La serie di eventi si propone di analizzare i cambiamenti negli spazi urbani e coinvolge professionisti del settore. Ogni appuntamento si svolge in diverse location e punta a offrire uno sguardo approfondito sulle trasformazioni in atto nel modo di vivere e progettare le aree urbane.

L’architetto perugina Scoccia ha lanciato un percorso multimediale intitolato Progetto Italia, una serie di trenta appuntamenti dedicati all’evoluzione degli spazi urbani nel nostro Paese. Attraverso l’utilizzo di piattaforme come YouTube, Spotify e i principali social network quali TikTok, Facebook e Instagram, l’esperta in materia di ambiente, opere pubbliche e rigenerazione urbana intende offrire una chiave di lettura pratica sulle trasformazioni che interessano i contesti abitativi quotidiani. Dall’analisi tecnica alla dimensione sociale: il cuore del progetto. La nuova iniziativa nasce dalla volontà di tradurre studi specialistici e competenze maturate nel settore dell’architettura in contenuti accessibili a un pubblico vasto. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Progetto Italia: 30 appuntamenti per decifrare il futuro delle città Clima, città e futuro: a Casoli ciclo di appuntamenti per affrontare le sfide ambientaliTre incontri per comprendere e approfondire le cause delle principali sfide ambientali contemporanee. Cancelo, futuro da decifrare per l’ex Juventus: il portoghese ha già espresso la sua volontà per l’estateMercato Napoli, dalla Turchia filtra ottimismo: il Galatasaray è pronto a riscattare Lang! Le cifre Calciomercato Inter, da un Koné all’altro: che... Andrea Falcone Mi prendo il mondo Argomenti più discussi: Agenda del 30 marzo 2026; Interni al primo Forum della Cucina Italiana, a Manduria; Emergente 2026, svelati i migliori talenti under 30 d’Italia: ecco vincitori e premiati delle Finali Nazionali; Nasce la Rete Antonelliana: un unico itinerario tra la Mole di Torino e il patrimonio novarese. Progetto Italia. Capire le città per capire come viviamo. - facebook.com facebook