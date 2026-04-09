Progetto Danza che festa La scuola brilla in Spagna al concorso internazionale

La scuola di danza di Prato ha ottenuto risultati notevoli al Barcellona Dance Award 2026, un concorso internazionale che si è svolto in Spagna. L'evento ha visto la partecipazione di ballerini provenienti da Europa e Stati Uniti. Durante la competizione, l’ASD Progetto Danza Prato ha conquistato un primo, un secondo e un terzo posto in diverse discipline di danza. La manifestazione ha attirato numerosi partecipanti e pubblico internazionale.

La danza pratese brilla in Europa con uno straordinario successo per Asd Progetto Danza Prato al Barcellona Dance Award 2026, un concorso internazionale che ha riunito ballerini provenienti da Europa e Stati Uniti, conquistando tra le varie discipline, un primo, un secondo e un terzo posto. A rappresentare la scuola, guidata dalla presidente Irene Bettazzi, con la direzione didattica e artistica di Giulia Fioravanti e Gisella Palmerani, un gruppo di venti ballerine di età compresa tra i dodici e i ventuno anni, che hanno portato in scena coreografie firmate da Gisella Palmerani, Giulia Fioravanti e Laura Venzi. "Sia io che Gisella avevamo partecipato allo stesso concorso nella Pasqua del 2006 – racconta Giulia Fioravanti –, lei come insegnante e io come allieva. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Progetto Danza, che festa. La scuola brilla in Spagna al concorso internazionale Danza Danzaria di Montevarchi al concorso internazionale di BarcellonaArezzo, 6 aprile 2026 – Dopo i mondiali di Burgos del Luglio 2025 dove si sono classificati al 4 posto, La scuola di Danza Danzaria di Montevarchi ha... Leggi anche: Musica e danza a “Firenze Online“. Concorso internazionale per artisti. Basta un video per partecipare Paris 1900 : Les mystères du Paris de la Belle Époque révélés - Laissez-vous guider Stephane Bern MG Temi più discussi: Progetto Danza, che festa. La scuola brilla in Spagna al concorso internazionale; Multi-Kulti Bam Spring Festival: festa di primavera 2026 con danze, spettacoli e workshop; Giornata Mondiale contro il Parkinson: Echo Roots – Generazioni a confronto, la danza al Museo Eremitani; Cena di beneficenza per il sostegno ai disabili. Quello che ci muove, all'I.C. Severi entra nel vivo il progetto dedicato alla danza e al movimentoArezzo, 30 novembre 2024 – Prosegue Quello che ci muove, progetto nato nell’ambito del bando Per Chi Crea promosso da SIAE e MiC nel 2023 con l'obbiettivo di ridare spazio al corpo e al movimento con ... lanazione.it Seconda tappa ad Anghiari per il progetto Giovane Danza ItalianaArezzo, 24 febbraio 2026 – Seconda tappa ad Anghiari per il progetto Giovane Danza Italiana – ideato e promosso da Anghiari Dance Hub, CapoTrave/Kilowatt e Cantieri Danza – che, venerdì 27 febbraio, ... lanazione.it La Progetto Danza augura a tutti voi tantissimi auguri di Buona Pasqua Che questa giornata speciale possa portare nelle vostre case tanta gioia, serenità e momenti preziosi da condividere con le persone che amate. Possano la leggerezza della danza e l - facebook.com facebook