Prof accoltellata a Trescore il gip ha deciso sul 13enne | andrà in una comunità

Il giudice ha deciso che il ragazzo di 13 anni coinvolto nell’aggressione con un coltello alla professoressa di francese in una scuola media di Trescore Balneario dovrà essere collocato in una comunità. L’episodio si è verificato nei corridoi dell’istituto scolastico e ha coinvolto direttamente l’adolescente, che ha ferito la docente. La decisione del tribunale si basa sulle risultanze delle indagini e sulle valutazioni relative all’età e alla situazione del minore.

Andrà in comunità il 13enne che ha accoltellato la professoressa di francese Chiara Mocchi, nei corridori di una scuola media di Trescore Balneario, in provincia di Bergamo. Il gip del Tribunale per i minorenni di Brescia ha disposto la misura di sicurezza per lo studente che il 25 marzo ha aggredito la docente con un coltello, condividendo l’aggressione su una chat Telegram. Per il giovane, ritenuto pericoloso socialmente, è stato deciso il collocamento in una struttura adeguata sulla base della relazione degli specialisti della Neuropsichiatria che seguono il minore, non imputabile per il tentato omicidio. La situazione e i due processi paralleli. 🔗 Leggi su Open.online

Prof accoltellata a Trescore, gip conferma la comunità per il 13enne. Chiara Mocchi dimessa: è in convalescenza a casaTrescore Balneario (Bergamo), 9 aprile 2026 - Il gip di Brescia Daniela Martino ha sciolto nel pomeriggio di oggi, giovedì 9 aprile, la riserva...

Il 13enne che ha accoltellato la prof a Trescore Balneario è in comunità protetta: non andrà in carcereil 13enne che ha accoltellato la sua professoressa di francese a Trescore Balneario (Bergamo) si trova in una comunità protetta.

Temi più discussi: Chi è lo studente che ha salvato la prof accoltellata a Trescore; Salva grazie al coraggio di un altro tredicenne, il racconto della prof accoltellata a Trescore; La professoressa accoltellata a Trescore è stata dimessa: In elicottero ho sentito: ancora pochi secondi e la perdiamo. Salvata da un altro alunno che ha rischiato la vita; La prof accoltellata dall'alunno di 13 anni: Ferita a mezzo millimetro dall'aorta, in elicottero dicevano 'La stiamo perdendo'.

Prof accoltellata a Trescore, il gip dispone comunità per 13enneSarà collocato in una comunità il ragazzino di 13 anni che a Trescore Balneario (Bergamo) ha accoltellato la sua professoressa di francese, Chiara Mocchi, lo scorso 25 marzo. Il gip del tribunale per ... adnkronos.com

Prof accoltellata a Trescore, gip conferma la comunità per il tredicenneIl gip di Brescia Daniela Martino ha sciolto nel pomeriggio la riserva espressa nell'udienza del 2 aprile scorso al tribunale per i minori di Brescia e ha disposto il collocamento in comunità nei conf ... rainews.it

PODCAST | Lettera. Cosa hanno (forse) in comune la lettera della prof. accoltellata a Trescore, quella di Daniela Santanché e quella lasciata su una lavagna dai carabinieri in una scuola di Camporotondo (di Massimo Sebastiani) #ANSA x.com

Dopo la prof. accoltellata, un altro giovane a Perugia progettava una strage a scuola. Il mio commento a Vita in diretta. Poi il caso dell’anziano trovato morto in casa a Piacenza: moglie e figlio arrestati. Infine il caso della setta nel bosco, in Sicilia. Due bambini - facebook.com facebook