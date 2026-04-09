Prima gli italiani!

In questa stagione, la composizione delle rose in Serie A vede un’ampia presenza di calciatori stranieri, che rappresentano il 69,3% dei giocatori impegnati in campo. Questo dato si confronta con altre leghe europee, come la Liga, dove la percentuale di stranieri in campo è del 43,4%. La questione della presenza italiana in campionato è spesso al centro di discussioni pubbliche, con alcune opinioni che sottolineano una minor presenza nazionale rispetto ad altri tornei.

Giocano troppo pochi italiani in Serie A, così si dice. In termini assoluti questo può essere vero rispetto ad alcuni campionati: la Serie A impiega il 69,3% di calciatori stranieri in campo in questa stagione contro il 43,4% della Liga, tanto per fare un esempio. Questo però di per sé non significa molto e non è certo la garanzia di successo per la Nazionale che si può presupporre. L’unico campionato tra i cinque “principali”, infatti, che impiega più stranieri è la Premier League (75,4%) e la Nazionale di calcio inglese sta vivendo il suo miglior momento almeno dagli anni ‘60. Fuori dai cinque principali campionati europei si potrebbe fare anche l'esempio della Primeira Liga portoghese, con il 73,8% di stranieri, eppure la Nazionale portoghese continua a sfornare talenti giovani e anche in grande quantità. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

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