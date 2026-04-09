Prima categoria | cinquant’anni di vita del club Mercatellese premiata dalla Figc

Al Centro Congressi dell'Hilton Rome Airport di Fiumicino si è svolta una cerimonia organizzata dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio per celebrare le società sportive e i dirigenti con lunghi anni di attività. Sono stati consegnati riconoscimenti a club con almeno cinquant'anni di vita e a dirigenti con un quarto di secolo di tesseramento. Tra i premiati, una società della prima categoria ha raggiunto i 50 anni di attività.

SUL METAURO Si è tenuta al Centro Congressi dell’ Hilton Rome Airport di Fiumicino, la cerimonia di consegna delle Benemerenze ed Onoreficenze, ovvero i riconoscimenti a società con almeno 50 anni di attività e dirigenti con almeno 25 anni di tesseramento. Nove gli attestati per le Marche e unica per la Provincia, la Mercatellese, società fondata nel 1968, militante nel Girone A di Prima Categoria. A ritirare il premio il presidente Marco Antoniucci. "E’ stata una bellissima esperienza – ha commentato il presidente della Mercatellese Antoniucci – sono onorato ed orgoglioso di aver rappresentato questa società e questo paese, ringrazio tutti i dirigenti e gli appassionati che con il loro lavoro ed il loro impegno hanno consentito di tenere sempre attiva la nostra società dal 1968 ad oggi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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