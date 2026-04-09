Prezzo gas oggi PSV | quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Il prezzo del gas naturale all’ingrosso al Punto di Scambio Virtuale (PSV) si attesta oggi a 51,75 euro per megawattora, secondo i dati aggiornati al 9 aprile 2026. Si tratta di una cifra che riflette le condizioni attuali del mercato del gas e delle sue variazioni recenti. Nessuna variazione rispetto ai giorni precedenti è stata segnalata, mantenendo questa quotazione stabile.

Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Al 09 Aprile 2026, il prezzo medio del gas naturale al Punto di Scambio Virtuale (PSV) si attesta a 51,75 euroMWh. Convertendo il valore in euroSmc (standard metro cubo), considerando il fattore di conversione medio di 1 MWh? 104,79 Smc, il prezzo corrisponde a circa 0,494 euroSmc. L’andamento recente del PSV mostra una fase di relativa stabilità dopo la volatilità osservata nel mese di marzo. Negli ultimi giorni, i prezzi hanno registrato una leggera ripresa rispetto ai minimi di inizio aprile, ma restano su livelli inferiori rispetto alla media di marzo. La tendenza evidenzia una diminuzione rispetto ai picchi di metà marzo, seguita da una fase di consolidamento tra 48 e 52 euroMWh (0,46-0,50 euroSmc). 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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