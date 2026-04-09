Previsioni meteo per Avellino – 9 aprile 2026

Il 9 aprile 2026 ad Avellino il cielo sarà prevalentemente sereno per tutta la giornata, con poche nuvole presenti nel cielo. Le condizioni meteorologiche si manterranno stabili e non sono previste precipitazioni di alcun tipo nel corso della giornata. La temperatura massima prevista sarà di circa 20 gradi, mentre quella minima si aggirerà intorno ai 10 gradi. La giornata si svolgerà senza variazioni significative dal punto di vista meteo.

Ad Avellino il 9 aprile 2026 i cieli saranno in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata. Le condizioni resteranno stabili e non sono previste piogge.La temperatura massima raggiungerà 22°C, mentre la minima sarà di 7°C.Lo zero termico si attesterà a 2893 metri.I venti soffieranno moderati. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Previsioni meteo per Avellino – 7 aprile 2026Ad Avellino il 7 aprile 2026 sarà una giornata di bel tempo con sole splendente per l’intero arco della giornata. Previsioni meteo per Avellino – 2 aprile 2026Ad Avellino il 2 aprile 2026 i cieli saranno molto nuvolosi o coperti, con deboli piogge per l’intero arco della giornata. Temi più discussi: Previsioni meteo per Avellino – 4 aprile 2026; Previsioni meteo per Avellino – 5 aprile 2026; Meteo Napoli e Campania, le previsioni di mercoledì 1 aprile; Previsioni meteo per Avellino – 31 marzo 2026. Palermo-Avellino, meteo favorevole al Barbera. Le previsioniMeteo ideale per Palermo-Avellino: cielo sereno, temperature miti e vento debole per la sfida del Barbera valida per la Serie B. ilovepalermocalcio.com Meteo Campania: coperto a Napoli e Caserta, pioggia debole a Salerno e Avellino, vento intenso BeneventoLa giornata in Campania del 28/03/2026 si presenta complessivamente grigia ma mite per il periodo: le temperature massime oscillano tra circa 10 e 15 gradi, con punte più alte sulle pianure costiere e ... cronachedellacampania.it Alta pressione protagonista: per quanto ancora Le previsioni meteo per giovedì 9 aprile - facebook.com facebook Torino, previsioni meteo del 9 aprile 2026 x.com