Lo stadio di Saltocchio sta per ottenere l’agibilità che consentirà la presenza di 480 spettatori. La struttura sta completando le verifiche necessarie e i controlli previsti dalle normative vigenti. La procedura riguarda le certificazioni di sicurezza e conformità, fondamentali per permettere l’apertura al pubblico. La decisione finale sulla concessione dell’agibilità dovrebbe arrivare a breve, consentendo così l’accesso agli eventi sportivi programmati.

Lo stadio di Saltocchio va verso la risoluzione dei suoi problemi circa l’agibilità e dunque la presenza di spettatori sulle sue gradinate che potrebbero ospitare sino a 480 spettatori: la conferma è arrivata ieri dal vice sindaco e assessore allo Sport Fabio Barsanti durante l’inaugurazione del nuovo parcheggio che è sorto proprio davanti alla tribuna di quello che è il secondo impianto calcistico comunale. I lavori per renderlo agibile dovrebbero concludersi entro l’inizio del 2027, ma il Comune ha già una soluzione ponte per quanto riguarda le giovanili rossoneri che nella prossima stagione potranno usufruire, in attesa del via libera a Saltocchio, di un altro impianto per le partite a cui potrà accedere il pubblico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Presto l’agibilità per 480 spettatori

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