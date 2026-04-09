Quattro persone sono state chiamate a rispondere di una truffa milionaria legata a prestiti finalizzati a svincolare un grande capitale. Due degli imputati sono stati accusati di aver convinto due vittime a effettuare bonifici sulla base di false promesse di denaro. Il procedimento si tiene in tribunale e l’udienza successiva è prevista per il 20 maggio.

IN TRIBUNALE. In due convinti a inviare bonifici dietro falsa promessa di denaro. Gli imputati in aula, prossima udienza il 20 maggio. Hanno convinto due uomini a eseguire dei bonifici, dal 2017 a marzo 2021, per una cifra complessiva che supera il milione di euro, affermando che tali prestiti erano necessari per pagare interessi e sanzioni per svincolare un capitale di alcune decine di milioni di euro, rientrato in Italia dalla Svizzera grazie allo «scudo fiscale». Non si trattava solo di un favore: era previsto, per i due che hanno prestato i fondi per tali pagamenti, anche un riconoscimento economico. Invece, la vicenda è finita al Tribunale di Bergamo, dove si sta celebrando il processo per truffa che vede imputati i quattro (tre donne e un uomo) beneficiari dei bonifici (una quinta ha scelto di patteggiare). 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - «Prestiti per svincolare maxi capitale». Truffa milionaria, in quattro a processo

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