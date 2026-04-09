A Firenze, durante le festività pasquali, si sono registrate presenze record, con circa 475.000 pernottamenti in città. Nonostante il contesto internazionale di conflitti e tensioni, il flusso di turisti non ha subito diminuzioni significative. Secondo i primi dati del Centro Studi Turistici, la stagione si conferma stabile e consolidata, attirando numerosi visitatori anche in questa occasione di festa.

La Pasqua 2026 conferma la tenuta del turismo a Firenze. I primi dati del Centro Studi Turistici indicano 475mila pernottamenti, numeri sostanzialmente in linea con quelli dello scorso anno, nonostante le previsioni iniziali avessero stimato un calo del 2% a causa della situazione internazionale e della diversa collocazione della festività (nel 2025 era a fine aprile). Il recupero è stato favorito dal bel tempo, che ha spinto le prenotazioni dell’ultimo minuto, e dal lieve aumento dei turisti italiani, che ha compensato il leggero calo dei visitatori stranieri. L’assessore allo Sviluppo economico e al Turismo, Jacopo Vicini, sottolinea come "Firenze continui a essere una delle mete più attrattive, sia a livello internazionale che nazionale, consentendo al settore ricettivo di lavorare senza flessioni anche in periodi di difficoltà". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Presenze record a Firenze per Pasqua. La guerra non scoraggia i visitatori. Vicini: "In città 475mila pernottamenti"

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