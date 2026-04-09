Il libro intitolato “Sarà” è stato presentato ad Arezzo il 9 aprile 2026. La narrazione si apre con un’immagine di una bambina che si scopre nel mondo, senza ancora conoscere se stessa. La storia si concentra sulla nascita di una nota musicale, paragonandola al percorso di crescita di una bambina alla ricerca del proprio spazio. La presentazione ha coinvolto pubblico e autori, offrendo uno sguardo sul contenuto e sulle tematiche trattate.

Arezzo, 9 aprile 2026 – Come nasce una nota? Come una bimba che non sa ancora chi è e deve trovare il suo posto nel mondo. Sa di essere amata e sa che sua madre le sta insegnando a crescere nonostante la vita per lei, unica nella sua diversità, disabile dalla nascita, sarà come inciampare, saltare, rimbalzare e rialzarsi, proprio come tra le righe di un pentagramma. Ma scopre pure che ogni passo, ogni conquista crea un bellissimo suono. “Sono nata nota” inizia così la favola “Sarà” di Giuliana Bianchi, curata da Maria Gabriella Ducci, la mamma di Sara Viviani, e illustrata da Giulia Pulerà che verrà presentata lunedì 13 aprile alle 18 nella sala conferenze della Biblioteca di Arezzo in via dei Pileati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Presentazione del libro “Sarà “dedicato a Sara Viviani

La presentazione del libro «Sarà» dedicato a Sara VivianiArezzo, 8 aprile 2026 – Presentazione del libro Sarà dedicato a Sara Viviani, appuntamento il 13 aprile presso la sala conferenze della Biblioteca.

“Il custode invisibile”: al Museo Pitrè la presentazione del libro di Sara FavaròSi terrà venerdì 16 gennaio 2026 alle ore 16,30 al Museo Etnografico Siciliano “Giuseppe Pitrè” in viale Duca degli Abruzzi, 1 a Palermo, la...

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Presentazione del libro Sarà dedicato a Sara VivianiEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... lanazione.it

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Lo storico allenatore di Schwazer è tornato sul caso durante la presentazione del suo libro - facebook.com facebook

#8aprile 17.00 #Roma Presentazione del volume 'Diseguaglianze e progresso, verso la #salute del #futuro nell'era dell' #IA', a cura di Fausto Massimino ed Enrico Sabatini Il presidente Lenzi interviene nella sessione su "etica, diritti e Costituzione" cnr. x.com