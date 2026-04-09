Preoccupazione per Eddy Merckx | di nuovo ricoverato il Cannibale ed ennesima operazione in arrivo

Eddy Merckx, ex ciclista belga noto come il “Cannibale”, è stato ricoverato circa una settimana fa a causa di un’infezione all’anca. Secondo le fonti disponibili, si attende un’ulteriore operazione per risolvere il problema di salute che lo ha colpito. La sua condizione ha suscitato attenzione tra gli appassionati e le autorità sanitarie. Non sono state rilasciate ulteriori informazioni sulle sue condizioni o sui tempi di recupero.

Eddy Merckx è di nuovo alle prese con un problema di salute. Il fuoriclasse belga, infatti, è ricoverato da circa una settimana per un’infezione all’anca che non sembra dare tregua al “Cannibale” del ciclismo mondiale. Questa problematica, inoltre, non sta dando tregua al classe 1945 e, soprattutto, sembra non avere una soluzione in tempi celeri. Non solo, come comunicato dallo stesso vincitore di cinque Tour de France, le terapie antibiotiche non stanno dando esiti positivi. Il ricovero si è reso inevitabile per l’eccessivo dolore che aveva iniziato a provare Eddy Merckx. Non solo, sembra addirittura che sarà necessaria una nuova operazione chirurgica nelle prossime ore per provare a trovare una soluzione ad un problema quanto mai complicato. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Preoccupazione per Eddy Merckx: di nuovo ricoverato il “Cannibale” ed ennesima operazione in arrivo Pogacar come Merckx, il nuovo Cannibale conquista anche il Giro delle Fiandre 2026. L'ordine d'arrivoOudenaarde (Belgio), 5 aprile 2026 – Il Giro delle Fiandre 2026, con i suoi 278,2 km, è il più lungo di sempre e neanche lo spettacolo delude. Leggi anche: Pogacar cannibale, Milano-Sanremo e Giro delle Fiandre come Merckx Argomenti più discussi: I mercati azionari mondiali accelerano: Wall Street apre in volata e trascina Piazza Affari; Emergenza sbarchi a Lampedusa: oltre 200 migranti soccorsi in sei diverse operazioni. Preoccupazione per Eddy Merckx: di nuovo ricoverato il Cannibale ed ennesima operazione in arrivoEddy Merckx è di nuovo alle prese con un problema di salute. Il fuoriclasse belga, infatti, è ricoverato da circa una settimana per un’infezione all’anca ... oasport.it Eddy Merckx ricoverato per infezione all’anca: 'Il Cannibale' sarà operato di nuovoEddy Merckx ricoverato per infezione all'anca, la leggenda del ciclismo attende un nuovo intervento chirurgico ... it.blastingnews.com Eddy Merckx è ricoverato in ospedale per curare un'infezione all'anca. "Dato che provavo molto dolore, sono stato ricoverato lunedì scorso - ha detto la leggenda del ciclismo al giornale fiammingo Het Laaste Nieuws - I medici non riescono a trovare la causa - facebook.com facebook Tadej Pogacar si avvicina ad ampie falcate al record di Classiche Monumento di Eddy Merckx - x.com