Prenotazioni prestazioni sanitarie disponibili negli uffici postali dei Comuni inferiori ai 15 mila abitanti

Da oggi è attivo anche negli uffici postali delle aree più piccole del sud Italia il servizio di prenotazione delle prestazioni sanitarie, già testato con successo in una fase sperimentale. La novità riguarda 390 uffici postali distribuiti nelle province di Cosenza, Catanzaro, Crotone, Vibo Valentia e Reggio Calabria, offrendo così un'opzione in più per i cittadini che devono organizzare visite e controlli medici.

Dopo i risultati positivi registrati nella fase sperimentale, a partire da oggi il servizio di prenotazione delle prestazioni sanitarie è disponibile nei 390 uffici postali Polis delle province di Cosenza, Catanzaro, Crotone, Vibo Valentia e Reggio Calabria.L’iniziativa si inserisce tra i servizi. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it Negli uffici postali del Reggino è possibile anche prenotare le prestazioni sanitarie: ecco doveÈ stato avviato in via sperimentale il servizio di prenotazione delle prestazioni sanitarie in cinque uffici postali della provincia di Reggio... Passaporti negli uffici postali dei piccoli comuni, il servizio presentato a San Giovanni GeminiVenerdì 27 febbraio alle 11 l’incontro ufficiale con sindaco, questore e rappresentanti di Poste Italiane per illustrare l’attivazione negli... Temi più discussi: Con Poste Italiane è possibile prenotare prestazioni sanitarie Cup in una regione; Il sistema della Lombardia per ridurre le liste d’attesa è quasi pronto dal 2009; Dal 13 aprile arriva il Cup unico regionale: un nuovo modo di prenotare visite ed esami; Prestazioni sanitarie, da oggi possibili le prenotazioni in 390 uffici postali calabresi. Estese a 390 uffici postali calabresi le prenotazioni delle prestazioni sanitarieDa oggi il servizio di prenotazione delle prestazioni sanitarie è disponibile nei 390 uffici postali Polis delle province di Cosenza, Catanzaro, Crotone, Vibo Valentia e Reggio Calabria. (ANSA) ... ansa.it Poste in Calabria: esteso il servizio di prenotazione prestazioni sanitarie a 390 ufficiDa oggi sarà possibile prenotare le prestazioni sanitarie in tutti gli uffici Polis della Regione Calabria ... citynow.it Troppe prenotazioni affogano gli ospedali pugliesi: l'80% delle prestazioni urgenti chieste dal 20% dei medici x.com PRENOTAZIONI CUP ANCHE DA APP Lo sapevi che, se hai una ricetta elettronica, puoi prenotare le prestazioni sanitarie direttamente dal tuo cellulare Con l’app Salute Marche è facilissimo: inserisci codice fiscale, codice regionale (già presente) e codic - facebook.com facebook