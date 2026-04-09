Prende il via a Roma la fase finale di Pythika la prima competizione artistica per persone con e senza disabilità Grande aspettativa e numeri di record

Da iodonna.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Roma è iniziata la fase conclusiva di Pythika, la prima competizione artistica dedicata a persone con e senza disabilità. La manifestazione ha registrato un'affluenza record e molta attesa tra i partecipanti e gli organizzatori. L’evento mira a promuovere l’inclusione attraverso l’arte, con l’obiettivo di superare i pregiudizi e i stereotipi legati alla disabilità. La competizione si svolge in diverse categorie artistiche e coinvolge numerosi artisti provenienti da varie regioni.

Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti A Roma, all’Auditorium Parco della Musica, le finali della prima competizione artistica per persone con e senza disabilità Obiettivo: inclusione. E per raggiungerla occorre abbattere tanti, troppi, luoghi comuni sulla disabilità. Prende il via a Roma il 10 e l’11 aprile presso l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, la finale di Pythika – Giochi Pitici, la prima competizione artistica internazionale inclusiva per talenti con e senza disabilità. Organizzata da L’Arte nel Cuore con il patrocinio del Ministro per le Disabilità, Pythika ha il sostegno di importanti realtà del mondo culturale e imprenditoriale. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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© Iodonna.it - Prende il via a Roma la fase finale di Pythika, la prima competizione artistica per persone con e senza disabilità. Grande aspettativa e numeri di record

Senza barriere: il 10 e l’11 aprile a Roma arriva “Pythika”, la prima competizione artistica per talenti con e senza disabilità585 artisti iscritti, 347 performance candidate: no, la disabilità non è una barriera, anzi.

Il Mei porta a Sanremo "Pythika": la competizione inclusiva che apre le porte agli artisti con disabiitàSi è svolto a Sanremo un incontro dedicato alla professionalizzazione degli artisti con disabilità all’interno del mondo dello spettacolo.

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