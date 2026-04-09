Premio Loreto Marziale al Festival del Verde al giovane pittore Grasso | FOTO

Durante il Festival del Verde, che si svolge nel Parco San Bartolomeo di Caiazzo nelle giornate di sabato 11 e domenica 12 aprile, si terrà la cerimonia di consegna del Premio “Loreto Marziale”. Il riconoscimento sarà assegnato a Marco Grasso, un giovane pittore specializzato in wildlife art, considerato un artista emergente nel suo settore. La premiazione rappresenta uno dei momenti principali dell’evento.

Nel contesto del Festival del Verde, in programma sabato 11 e domenica 12 aprile nel Parco San Bartolomeo di Caiazzo, uno dei momenti più attesi sarà la consegna del Premio “Loreto Marziale” al giovane artista Marco Grasso, emergente protagonista della wildlife art. La cerimonia si terrà sabato. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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