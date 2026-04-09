Premio di laurea di Unisalento per gli studi sul turismo in memoria di Niccolò Coppola

L’Università del Salento ha istituito un premio di laurea dedicato all’ingegnere Niccolò Coppola, con l’obiettivo di promuovere gli studi sul turismo locale. La cerimonia di consegna si svolgerà nelle prossime settimane e coinvolgerà studenti che hanno presentato tesi incentrate su questo settore. Il riconoscimento intende ricordare la figura di Coppola e incentivare la ricerca nel campo del turismo nel territorio.

LECCE - L’Università del Salento ha istituito un premio di studio in memoria dell’ingegnere Niccolò Coppola con l’obiettivo di valorizzare gli studi riguardanti il turismo del territorio. Il Dipartimento di scienze dell’economia ha infatti pubblicato un bando per l’assegnazione del premio di. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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Temi più discussi: Pubblicati nuovi bandi per premi di laurea e borse di studio finanziati da soggetti esterni in collaborazione con Unibs; Università di Perugia, domani sarà presentato il premio di laurea su usura e sovraindebitamento; All’Università di Parma il nuovo Premio Paolo Sani per tesi di laurea in Medicina Veterinaria; Giulia Cecchettin. Per non dimenticare. Mira annuncia un premio di laurea di 1.350 euro.

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