Prato tentarono di uccidere l' imprenditore delle grucce | condanne confermate per il commando

In un episodio che ha scosso la città, un imprenditore è stato vittima di un tentato omicidio. L'aggressione è avvenuta a seguito di una lite riguardante il controllo sulla produzione di un'azienda locale. La vicenda ha portato all'arresto di un gruppo di persone coinvolte, e le condanne per il commando sono state confermate in sede giudiziaria. L'imprenditore ha riportato ferite gravi durante l'aggressione.

Dalla Cina a Prato per uccidere l'imprenditore delle grucce. Omicidio al quale, il 6 luglio 2024, Chang Meng Zhang scampò miracolosamente, anche se le conseguenze per lui furono gravissime. La corte d'appello di Firenze ha confermato la condanna a 7 anni 6 mesi per gli imputati del tentato omicidio., Per ucciderlo fu ingaggiato un commando venuto apposta dalla Cina con persone delle regioni del Fujan e dello Zhejiang. L'aggressione maturò nell'ambito della cosiddetta "guerra delle grucce", ovvero lo scontro, anche con attentati incendiari, per il controllo della produzione degli appendiabiti che ha rivelato contrasti fra gruppi criminali orientali per contendersi la leadership in Europa, con riflessi estesi da Prato, alla provincia di Firenze, a Madrid, fino a Parigi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Prato, tentarono di uccidere l'imprenditore delle grucce: condanne confermate per il commando Leggi anche: Prato, tentarono di uccidere il "re delle grucce": condanne confermate per il commando Tentarono la scalata alla Lazio, la Procura chiede di confermare in Appello le condanneConfermare le condanne nei confronti degli imputati nel processo sulla scalata della Lazio avvenuta a cominciare dal 2005.