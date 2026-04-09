A Prato, sono state confermate le condanne per il gruppo responsabile di un tentato omicidio nei confronti di un imprenditore cinese, noto come il “re delle grucce”. L’uomo riportò ferite molto serie dopo l’aggressione avvenuta in un contesto legato a questioni di natura commerciale. La vicenda ha portato alla condanna definitiva dei membri del commando coinvolto nell’attacco.

Dalla Cina a Prato per uccidere il "re delle grucce". Omicidio al quale, il 6 luglio 2024, l'imprenditore cinese Chang Meng Zhang scampò miracolosamente, anche se le conseguenze per lui furono gravissime. La corte di appello di Firenze ha confermato la condanna a 7 anni 6 mesi per gli imputati del tentato omicidio., Per ucciderlo fu ingaggiato un commando venuto apposta dalla Cina con persone delle regioni del Fujan e dello Zhejiang. L'aggressione maturò nell'ambito della cosiddetta "guerra delle grucce", ovvero lo scontro, anche con attentati incendiari, per il controllo della produzione degli appendiabiti che ha rivelato contrasti fra gruppi criminali orientali per contendersi la leadership in Europa, con riflessi estesi da Prato, alla provincia di Firenze, a Madrid, fino a Parigi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Prato, tentarono di uccidere il "re delle grucce": condanne confermate per il commando

Tentarono la scalata alla Lazio, la Procura chiede di confermare in Appello le condanneConfermare le condanne nei confronti degli imputati nel processo sulla scalata della Lazio avvenuta a cominciare dal 2005.

Operazione “The Family”, appello chiuso: confermate quasi tutte le condanne per il giro di droga a Fondo FucileRiduzioni limitate per alcuni imputati dopo il riconoscimento della lieve entità dei fatti; decisive intercettazioni e riprese nascoste...