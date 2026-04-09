A distanza di tre decenni, è stata riattivata a Pozzuoli la Commissione prevista dall’articolo 49 del Codice della Navigazione. La sua riunione segna l'inizio delle procedure per l’incameramento di manufatti presenti sul demanio marittimo. La commissione si occuperà di verificare e gestire le pratiche legate alle strutture che si trovano sulle aree marine pubbliche.

Dopo 30 anni si insedia la Commissione ex art. 49 del Codice della Navigazione: al via le procedure di incameramento dei manufatti sul demanio marittimo.. Si è svolta oggi, dopo circa 30 anni, la prima seduta della Commissione di incameramento ex art. 49 del Codice della Navigazione, istituita con decreto n. 61 del 24.03.2026 del Capo del Compartimento Marittimo di Napoli. L’organismo è stato costituito con l’obiettivo di avviare formalmente le procedure di incameramento dei manufatti di difficile rimozione realizzati sul demanio marittimo ricadente nel territorio del Comune di Pozzuoli. L’articolo 49 del Codice della Navigazione disciplina infatti l’incameramento, ossia il trasferimento allo Stato dei manufatti non amovibili presenti su aree demaniali marittime. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Pozzuoli, riattivata la Commissione per l’incameramento del demanio

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