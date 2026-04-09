Pozzuoli addio a Romano Caruso

Lo scorso lunedì 6 aprile è venuto a mancare Romano Caruso, un uomo noto per il suo impegno nel settore pubblico. La sua vita è stata caratterizzata da un lungo servizio alle istituzioni, che ha svolto con dedizione e impegno. La notizia della sua scomparsa ha suscitato cordoglio nella comunità locale, che lo ricorda come una persona di buona volontà.

“C’era una volta. Dive e Donne del Cinema Italiano” Visioni oniriche al Femminile Si è spento lo scorso lunedì 6 aprile Romano Caruso, un uomo buono, che ha dedicato la propria esistenza al servizio delle istituzioni. I funerali si sono celebrati martedì presso il Santuario di San Gennaro. Nato a Capua nel 1932, Romano é cresciuto sotto l’influenza del padre, ufficiale dei Carabinieri a Pozzuoli. Dopo aver intrapreso gli studi magistrali, onorò il servizio militare dal 1953 al 1959 come ufficiale di fanteria. La sua carriera nell’esercito lo vide impegnato in ruoli di grande responsabilità: prima come comandante e istruttore del plotone Pionieri a Napoli, e in seguito al comando della I compagnia detenuti di Gaeta. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it Pozzuoli, addio alla Maestra Licia Scotto di MinicoCi sono persone che non attraversano semplicemente il nostro cammino, ma lo abitano. Caruso-Bayern, la verità sull’addio alla Juve: “Ho scelto in 24 ore”Arianna Caruso rompe il silenzio sulla separazione dalla Juventus Women: la centrocampista azzurra ha analizzato ai microfoni del Corriere dello...