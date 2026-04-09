Poster misteriosi a Milano cosa c’entrano i Pink Floyd

Da ieri, mercoledì 8 aprile, sono comparsi in diverse zone di Milano e Londra dei poster misteriosi. Sopra si vede il logo dell’Inter, seguito dalla scritta “PFFC: Ready to play” e un riferimento ad aprile 2026. Al centro del poster ci sono due mani che tengono un vinile. La stessa immagine si trova anche in alcune aree di Londra, creando un collegamento tra le due città.

A Londra e Milano sono apparsi a partire da ieri, mercoledì 8 aprile, dei poster in tutta la città. In cima compare il logo dell’Inter, sotto la scritta “PFFC: Ready to play” con un rimando ad aprile 2026, al centro due mani che tengono un vinile. Cosa sono i poster apparsi a Londra e Milano?. A un conoscitore attento del mondo musicale londinese, non sfuggirà che c’è un gruppo che negli anni ‘70 amava il calcio tanto da fondare una squadra. e che gruppo! PFFC è l’acronimo di una band storica, celebre per brani come “Wish You Were Here” e “Time”. Basta unire le iniziali del gruppo alle parole “Football Club” e quel PFFC mostra il suo significato nascosto. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Poster misteriosi a Milano, cosa c’entrano i Pink Floyd Floyd on the Wing: omaggio ai Pink Floyd al teatro Marrucino di ChietiSi chiama “Floyd on the Wing” l'omaggio a Pink Floyd in programma domenica 12 aprile, alle ore 18, al teatro Marrucino di Chieti, che vedrà... Pink Floyd Legend Day: evento a RomaDopo otto anni i Pink Floyd Legend tornano all’Auditorium Conciliazione di Roma con il Pink Floyd Legend Day, in programma il 24 febbraio 2026: un... Poster misteriosi a Milano, cosa c’entrano i Pink FloydA Londra e Milano sono apparsi a partire da ieri, mercoledì 8 aprile, dei poster in tutta la città. In cima compare il logo dell’Inter, sotto la ... lapresse.it Pink Floyd: annunciato il pop-up store a Milano dedicato a Wish You Were Here. Dal 12 al 14 dicembreASPETTANDO WISH YOU WERE HERE 50, la riedizione speciale in uscita il 12 dicembre per Sony Music, è stata annunciata L’APERTURA DEI POP UP STORE PER IMMERGERSI NEL MONDO DELLA BAND CHE HA CAMBIATO ... virginradio.it