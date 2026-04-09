Posizione Tari irregolare | ma è una falsa comunicazione Non chiamate il numero indicato

Nelle ultime ore, alcuni residenti di Fasano hanno ricevuto messaggi che segnalano una presunta irregolarità nella posizione Tari, invitandoli a chiamare un numero di telefono. L'Amministrazione comunale ha precisato che si tratta di una comunicazione falsa e ha invitato i cittadini a non contattare il numero indicato. La comunicazione ingannevole sta creando confusione tra i cittadini, che sono stati informati per evitare fraintendimenti.

FASANO - L'Amministrazione comunale di Fasano è stata informata che, nelle ultime ore, diversi cittadini hanno ricevuto messaggi dal contenuto ingannevole, in cui si segnala una presunta “posizione Tari irregolare”, invitando i destinatari a contattare con urgenza un numero telefonico specifico. 🔗 Leggi su Brindisireport.it La posizione Tari risulta irregolare, ma è una truffa: come riconoscerlaLe prime segnalazioni in Emilia, poi in Toscana e in Veneto, ma si teme che il messaggio possa fare breccia in breve tempo sui telefoni di tutta... «La posizione Tari risulta irregolare»: ma è una truffa, attenzione all'smsIl Comune di Piacenza e la società di riscossione Ica informano i cittadini che eventuali messaggi telefonici con l’invito a contattare numeri a... Temi più discussi: La posizione Tari risulta irregolare, ma è una truffa: come riconoscerla; La posizione Tari risulta irregolare. Non rispondete al messaggino-truffa; Devi pagare la TARI: circola sempre di più il messaggio truffa, come difendersi; Falsi SMS sulla TARI, l’allarme di Ecoambiente: Non rispondete e non chiamate quei numeri. «La posizione Tari risulta irregolare»: ma è una truffa, attenzione all'smsSi tratta di una modalità che non corrisponde alle procedure ufficiali adottate per le comunicazioni tributarie: non vengono mai inviate richieste di pagamento tramite SMS, WhatsApp, Telegram o altri ... ilpiacenza.it Attenzione agli SMS sulla TARI irregolare, sempre più diffusi in tutta Italia e costruiti per sembrare credibili mentre nascondono una truffa ben organizzataDietro gli SMS sulla TARI irregolare si nasconde una trappola che sfrutta urgenza e paura per spingere a pagare o condividere informazioni personali ... libero.it Occhio alla truffa che viaggia su messaggio: "La tua posizione Tari non è corretta: chiama subito" x.com I malintenzionati lamentano presunte irregolarità nella posizione Tari e invitato a chiamare un numero che inizia per 893 con una tariffa elevata. https://www.gazzettadalba.it/p=448838 - facebook.com facebook