Porto d' armi negato all' avvocato dopo 48 anni | Casa isolata reddito elevato minacce nel passato e processi mediatici non bastano

Un avvocato che da quasi mezzo secolo possiede un porto d'armi ha ricevuto il diniego al suo rinnovo. La decisione è stata motivata dalla commissione competente che ha escluso fattori come la residenza isolata, un reddito elevato, minacce ricevute in passato e alcuni processi mediatici. Nonostante l'anzianità del possesso e le caratteristiche personali, il rinnovo non è stato concesso dopo 48 anni.

La casa isolata, un reddito elevato e le minacce ricevute non bastano a ottenere il rinnovo del porto d'armi che aveva da cinquanta anni. Per il Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria ci si trova davanti a "motivazioni generiche" che portano al rigetto della richiesta dell’avvocato.Il. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it I processi mediatici sono una barbarieCaro Direttore Vittorio Feltri,prima di porle una domanda, mi permetta di farle un complimento, spero gradito. "No a processi mediatici nei confronti di Nocera"Dallo studio legale Valgimigli riceviamo e pubblichiamo * * * "ABBIAMO appreso dalle notizie pubblicate sui quotidiani di ieri di uno scandaloso e... Temi più discussi: Porto d'armi negato all'avvocato dopo 48 anni: Casa isolata, reddito elevato, minacce nel passato e processi mediatici non bastano; Medio Oriente, la cronaca del 31 marzo; Legge 185/90: giù le armi, Leonardo. Dai porti italiani materiale per l'industria bellica israeliana; LIBIA. I droni sino turchi di Haftar. Porto d’armi negato all’ex militare: Due denunce, è troppo animosoSavona – Il porto d’armi per uso sportivo (non difesa personale né per attività venatoria, l’uso sportivo riguarda l’attività di tiro a volo o tiro al poligono) non può essere assegnato ad un ... ilsecoloxix.it Tar gli nega il porto d'armi per difendere incassi, 'usi il pos'(ANSA) - LODI, 27 OTT - Anche il Tar ha negato il porto d'armi a un commerciante di Lodi, proprietario di un bar e di una tabaccheria, che ne aveva fatto richiesta spiegando di girare con molto ... notizie.tiscali.it “Un giorno mio padre mi disse una frase che porto impressa nel cuore: ‘Nella vita puoi fare tutto, ma non dimenticare mai chi sei. E ricorda: prima di ogni cosa, devi studiare’. Parole semplici, ma capaci di cambiare un destino. Crescere con un cognome che pe - facebook.com facebook 6’ GOLOOOOOOOOOOOOOO! Marca Di Benedetto! FC Porto 1-0 AD Valongo Porto Canal e FC Porto TV #FCPortoHoquei x.com