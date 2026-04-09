Portimao sorride all’Italia giovane | l’Italbaby femminile vola in finale e il trampolino azzurro parte forte

A Portimao si sono svolti gli Europei di trampolino elastico, double mini-trampolino e tumbling, con risultati rilevanti per l’Italia. La squadra junior femminile ha raggiunto la finale, mentre il settore maschile ha mostrato un avvio promettente. La prima giornata ha registrato buoni segnali per i giovani atleti azzurri, in attesa delle prossime sfide in programma.

La prima giornata degli Europei di trampolino elastico, double mini-trampolino e tumbling di Portimao ha lasciato all’Italia segnali decisamente positivi, soprattutto nel settore junior femminile. La squadra azzurra è riuscita infatti a centrare un doppio obiettivo: da una parte ha qualificato due ginnaste tra le migliori 24 del trampolino individuale, dall’altra conquistato l’accesso alla final eight a squadra grazie al sesto posto nella graduatoria del team ranking. Un inizio che premia il lavoro del gruppo che rimette subito l’Italia dentro la parte più interessante della competizione. A guidare la spedizione italiana è stata Giulia Cesaretti, autrice di una prova in crescita che le è valsa l’11esimo posto cn 92. 🔗 Leggi su Sportface.it Leggi anche: Mondiali di Baseball, il sogno azzurro si infrange: il Venezuela batte l’Italia 4-2 e vola in finale Leggi anche: Basket femminile, l’Italia surclassa Porto Rico e parte forte nelle qualificazioni ai Mondiali 2026