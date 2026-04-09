Portici FdI candida Ione Abbatangelo Lippolis lascia il partito in polemica

A Portici, Fratelli d’Italia ha annunciato Ione Abbatangelo come candidata sindaco, figlia dell’ex deputato del MSI e non eletta alle scorse regionali. Nel frattempo, un altro esponente del partito ha deciso di lasciare, motivando la sua scelta con motivazioni di carattere politico. La candidatura di Abbatangelo è stata comunicata in un momento di tensioni interne al partito, con alcuni membri che hanno scelto di uscire pubblicamente.

Tempo di lettura: < 1 minuto Sarebbe Ione Abbatangelo, figlia dell’ex deputato del Msi Massimo e non eletta alle scorse regionali, la candidata di Fratelli d’Italia a sindaco di Portici. La scelta sarebbe stata comunicata poco fa agli iscritti. Contestualmente, lo storico dirigente e militante del partito, Antonio Lippolis, si è dimesso da ogni incarico. Ecco la mail inviata ai vertici dei Fdi da Lippolis, il cui figlio Pasquale a questo punto sarà certamente candidato con la lista Il Cittadino a sostegno del candidato a sindaco del Pd Claudio Teodonno: “ Rassegno le mie dimissioni”, scrive Lippolis, da iscritto e dal direttivo della Sezione di Fratelli d’Italia di Portici. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Portici, FdI candida Ione Abbatangelo. Lippolis lascia il partito in polemica Sangiuliano commissario di FdI a Portici. Lippolis verso la candidatura con il centrosinistraTempo di lettura: 5 minuti Redazione politica Ore di grande tensione all’interno di Fratelli d’Italia a Portici. Partito Democratico Portici, addio choc: lascia il consigliere UccieroTempo di lettura: < 1 minutoA pochi mesi dalle elezioni comunali, un addio eccellente fa sbandare il Pd di Portici. Alle elezioni Comunali di Portici Enzo Cuomo vuole candidare i figli col Pd. E decidere la candidata a sindacoPortici verso le Comunali: dopo le dimissioni di Cuomo, il neo assessore regionale punta a pesare su candidato e coalizione. Ipotesi figli in campo nella lista Pd. Leggi tutte le news di Fanpage.it ... fanpage.it Portici, Pd, stallo sul candidato: spunta l’ipotesi ManzoCi sono cinque aspiranti sindaci, una sola poltrona, diverse crepe e spaccature nel «campo Cuomo», la coalizione che fa riferimento all'ex sindaco e che dovrebbe, almeno sulla carta, avere come ... ilmattino.it