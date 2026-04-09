Pontremolese Massari | Tanti annunci e zero cantieri

Il consigliere regionale del Pd ha espresso preoccupazione riguardo alla ferrovia Pontremolese, che collega Parma a La Spezia, affermando che ci sono stati numerosi annunci ma nessun cantiere avviato. Per ottenere chiarimenti sull’andamento dei lavori, ha presentato un’interrogazione alla Giunta regionale. La questione riguarda la mancanza di attività concrete sul progetto infrastrutturale, nonostante le promesse fatte in passato.

Sulla ferrovia Pontremolese, tra Parma e La Spezia, “ci sono stati tanti annunci ma zero cantieri”. È l’allarme lanciato dal consigliere regionale del Pd Andrea Massari, che ha presentato un’interrogazione alla Giunta regionale per fare chiarezza sull’avanzamento dei lavori dell’infrastruttura. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Andreolli su Rocca Costanza: "Tanti annunci, pochi risultati"Rocca Costanza torna sotto i riflettori e la situazione d’impasse sta facendo di nuovo discutere.

Ponte sullo Stretto, Caminiti: "Basta annunci di cantieri senza certezze"La sindaca di Villa San Giovanni denuncia il rinvio perenne sull' avvio dei lavori: "Non c’è una prossima data e la comunità non può più subire ansie...