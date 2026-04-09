Nonostante la recente riapertura del Ponte Vecchio, il dibattito prosegue sulla sua effettiva funzionalità. Nel frattempo, non siamo stati presenti all'inaugurazione della sede elettorale del candidato alle prossime elezioni, a cui rivolgiamo comunque i nostri auguri per il prosieguo della campagna. La discussione sull’apertura di infrastrutture già operative continua a coinvolgere diverse parti, senza che siano stati annunciati interventi immediati o modifiche ufficiali.

Non eravamo presenti all'inaugurazione della sede elettorale del candidato Filippo Boscagli, a cui facciamo il nostro in bocca al lupo per le elezioni. Però abbiamo visto riportato sui giornali che parrebbe si sia parlato di riapertura del Ponte Vecchio come primo atto di un suo eventuale mandato. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Ponte Sturaro, via al rifacimento: 2,5 milioni per riaprire l’asse della BassaUn ponte che tiene insieme paesi, lavoro e servizi da oltre ottant’anni si prepara a cambiare pelle.

Lavori al Ponte Vecchio prima del maxi-cantiereAffidati lavori di manutenzione programmata e preventiva del Ponte Vecchio in via Provinciale Cento.

Ponte Vecchio, AmbientalMente: Riaprire un ponte già aperto?I portavoce Zuffi e Galli replicano alle dichiarazioni del candidato sindaco Boscagli: Sarebbe un inciampo di partenza. Meglio chiedere al Governo un quarto ponte in uscita ... leccotoday.it

AMBIENTALMENTE SUL PONTE VECCHIO: RIAPRIRE UN PONTE GIÀ APERTO?Non eravamo presenti all’inaugurazione della sede elettorale del candidato Filippo Boscagli, a cui facciamo il nostro in bocca al lupo per le elezioni. Però abbiamo visto riportato sui giornali che p ... lecconews.news