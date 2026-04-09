La riapertura di un ponte già aperto è al centro di un dibattito pubblico sollevato da AmbientalMente. Nel frattempo, si segnala che non ci sono state partecipazioni o commenti ufficiali riguardo all'inaugurazione della sede elettorale del candidato Filippo Boscagli, avvenuta di recente. La notizia, quindi, si concentra su queste due vicende senza ulteriori approfondimenti o analisi.

Non eravamo presenti all'inaugurazione della sede elettorale del candidato Filippo Boscagli, a cui facciamo il nostro in bocca al lupo per le elezioni. Però abbiamo visto riportato sui giornali che parrebbe si sia parlato di riapertura del Ponte Vecchio come primo atto di un suo eventuale mandato. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Ponte Sturaro, via al rifacimento: 2,5 milioni per riaprire l’asse della BassaUn ponte che tiene insieme paesi, lavoro e servizi da oltre ottant’anni si prepara a cambiare pelle.

Si parla di: Ponte Vecchio, AmbientalMente: Riaprire un ponte già aperto?.

AMBIENTALMENTE SUL PONTE VECCHIO: RIAPRIRE UN PONTE GIÀ APERTO?Non eravamo presenti all’inaugurazione della sede elettorale del candidato Filippo Boscagli, a cui facciamo il nostro in bocca al lupo per le elezioni. Però abbiamo visto riportato sui giornali che p ... lecconews.news

Ponte Vecchio, AmbientalMente: Riaprire un ponte già aperto?I portavoce Zuffi e Galli replicano alle dichiarazioni del candidato sindaco Boscagli: Sarebbe un inciampo di partenza. Meglio chiedere al Governo un quarto ponte in uscita ... leccotoday.it