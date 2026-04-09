Ponte sull’Arno via agli espropri | È un’opera strategica per tutti
Le forze politiche hanno approvato all’unanimità gli espropri necessari per la costruzione del nuovo ponte sull’Arno, considerandolo un’opera strategica per la mobilità della zona. L’iter prevede l’acquisizione delle aree interessate e il proseguimento dei lavori. La decisione è stata presa durante una riunione dedicata ai progressi del progetto e alle sue implicazioni sulla viabilità locale.
Approvazione trasversale delle forze politiche per i passi avanti del futuro ponte sull’Arno e della relativa viabilità. Proprio in questi giorni sono infatti in corso gli espropri dei terreni sui quali verrà costruita l’infrastruttura, destinata a collegare le due rive del fiume fra Signa e Lastra a Signa. "Siamo davvero soddisfatti che il progetto stia rispettando i tempi previsti dalla Regione e ringraziamo il presidente Giani perché fin dall’inizio ha considerato l’opera strategica - ha commentato il sindaco di Lastra, Emanuele Caporaso - comprendendo l’importanza dell’infrastruttura per tutta la Città Metropolitana. In questo momento siamo in fase di verifica del progetto esecutivo la cui finalizzazione sarà propedeutica alle bonifiche belliche e all’inizio dei lavori". 🔗 Leggi su Lanazione.it
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Un altro passo verso il ponte fra Lastra e Signa: via agli espropriEspropri in corso per la costruzione del nuovo ponte sull’Arno fra Signa e Lastra a Signa e della viabilità collegata.
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