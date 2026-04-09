Le forze politiche hanno approvato all’unanimità gli espropri necessari per la costruzione del nuovo ponte sull’Arno, considerandolo un’opera strategica per la mobilità della zona. L’iter prevede l’acquisizione delle aree interessate e il proseguimento dei lavori. La decisione è stata presa durante una riunione dedicata ai progressi del progetto e alle sue implicazioni sulla viabilità locale.

Approvazione trasversale delle forze politiche per i passi avanti del futuro ponte sull’Arno e della relativa viabilità. Proprio in questi giorni sono infatti in corso gli espropri dei terreni sui quali verrà costruita l’infrastruttura, destinata a collegare le due rive del fiume fra Signa e Lastra a Signa. "Siamo davvero soddisfatti che il progetto stia rispettando i tempi previsti dalla Regione e ringraziamo il presidente Giani perché fin dall’inizio ha considerato l’opera strategica - ha commentato il sindaco di Lastra, Emanuele Caporaso - comprendendo l’importanza dell’infrastruttura per tutta la Città Metropolitana. In questo momento siamo in fase di verifica del progetto esecutivo la cui finalizzazione sarà propedeutica alle bonifiche belliche e all’inizio dei lavori". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ponte sull’Arno, via agli espropri: "È un’opera strategica per tutti"

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Un altro passo verso il ponte fra Lastra e Signa: via agli espropriEspropri in corso per la costruzione del nuovo ponte sull’Arno fra Signa e Lastra a Signa e della viabilità collegata.

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