A Pisa, venerdì 10 aprile alle 18:30 presso il Lumière, si terrà la presentazione di

L’appuntamento per esplorare la metamorfosi della politica globale in spettacolo è fissato a Pisa, dove venerdì 10 aprile alle ore 18:30 presso il Lumière si terrà la presentazione di Cosplayers. L’incontro, promosso dall’associazione The Thing, porterà al centro del dibattito il secondo saggio di Salvia, giornalista con un passato come editor di VICE, che approfondisce come le identità pubbliche e i simboli stiano ridefinendo il potere nel mondo contemporaneo. Simboli e performance: la decostruzione del potere moderno. Il volume, pubblicato da Nero Edizioni nel settembre 2025, non si limita a una cronaca degli eventi, ma scava nelle dinamiche comunicative che governano l’attualità internazionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Politica o spettacolo? A Pisa si svela il potere dei simboli

Manzoni diventa graphic novel: a Filadelfia uno spettacolo per famiglie svela il potere nascosto ne “I Promessi Sposi”.Un Manzoni in Graphic Novel: Lo Spettacolo “I Promessi Sposi” Approda a Filadelfia Filadelfia, Calabria.

Il volto di Meloni restaurato a Roma: tra simboli e immagini, la politica si fa arte pop.A Roma, nella basilica di San Lorenzo in Lucina, uno dei luoghi più significativi del centro storico, è apparso un nuovo affresco che ha...

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La politica si sfida a Sanremo da Pecora e trionfa il duo dem Decaro-NardellaSe hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento Consentless a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ... ansa.it

La politica è l'arte dell'ipocrisia, più che del possibile. Crosetto al Foglio: “Cingolani Non è la politica che giudica un ad ma i numeri e i mercati" x.com

La presidente Meloni dice che non si dimetta ma ha trasformato l’Aula in un comizio, aprendo la sua campagna elettorale. Un governo che ha fallito su tutto: energia, referendum, politica estera. La vedo molto nervosa. #AlleanzaVerdiSinistra - facebook.com facebook