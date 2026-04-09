Matteo Politano ha deciso di rifiutare un'offerta molto alta proveniente dall'Arabia Saudita. L'esterno del Napoli ha dimostrato un forte legame con la squadra e con la società, scegliendo di rimanere in azzurro nonostante le possibilità di un trasferimento. La decisione arriva in un momento in cui si parlava di un investimento importante da parte di un club straniero.

Il legame di Matteo Politano con la maglia azzurra è sempre più forte. L’esterno partenopeo ha rifiutato offerte importanti dall’Arabia per amore del Napoli. “Conte ha reso Politano un pilastro del suo Napoli in questo biennio. Non a caso proprio l’allenatore ha messo il veto dinanzi alle sirene estere arrivate per l’esterno mancino. E così sono state declinate nei mesi scorsi le avance dei tuschi del Besiktas, dopo che Matteo aveva già detto no a una ricchissima offerta dell’Al-Shabab. Il club era pronto a ricoprirlo di petrodollari per portarlo in Saudi Pro League. I soldi – si sa- sono importanti, ma non fanno la felicità. Così, Politano ha rinunciato al triennale da 7 milioni annui proposto dagli arabi. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Politano per amore del Napoli rifiuta una super offerta

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Nei primi 100 giocatori per dribbling nei top campionati ci sono 59 esterni offensivi e 15 trequartisti. Nei primi 200 ci sono solo 8 italiani e il primo (Palestra) è 56esimo. Di questi 8, i convocati erano due e nello stesso ruolo (Palestra e Politano). La Spagna ne p x.com