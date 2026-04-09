Polignano sfida il mondo | i tuffi estremi tornano sulle scogliere
Dal 25 al 27 settembre, la costa pugliese di Polignano a Mare sarà il palcoscenico di una tappa importante della Red Bull Cliff Diving World Series. Sedici atleti si sfideranno in tuffi da scogliere alte, attirando appassionati e spettatori lungo la riviera. L’evento si svolgerà sulle scogliere della località, che ospitano la competizione dedicata ai tuffi estremi.
Dal 25 al 27 settembre la costa pugliese ospiterà una tappa cruciale della Red Bull Cliff Diving World Series, con sedici atleti impegnati in tuffi dalle alte scogliere di Polignano a Mare. L’evento vedrà la partecipazione di otto wildcard aggiuntivi, portando la competizione internazionale tra le iconiche formazioni calcaree che circondano il borgo. La tredicesima edizione del tour prevede un percorso globale che inizierà il 20 maggio in Indonesia, a Bali, per poi spostarsi a Muscat e nella Florida, precisamente a St. Petersburg, dove gli sportivi si sfideranno su un lungomare trasformato in una vera arena. Il 27 giugno la tappa raggiungerà Copenaghen, con i tuffi effettuati dalle piattaforme montate presso il Teatro dell’Opera progettato da Henning Larsen. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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