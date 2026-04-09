Pokémon Pokopia ha ricevuto l’aggiornamento 1.03 con tanti miglioramenti

È stato rilasciato l’aggiornamento 1.0.3 per Pokémon Pokopia, introducendo numerosi miglioramenti. L’universo del gioco si espande anche sulla console Nintendo Switch 2, offrendo ai giocatori nuove funzionalità e correzioni. L’aggiornamento è stato annunciato ufficialmente e reso disponibile, segnando un passo importante per gli appassionati di questa serie.

L’universo di Pokémon continua a evolversi anche su Nintendo Switch 2, e questa volta lo fa con un aggiornamento particolarmente atteso. Pokémon Pokopia, il life-sim creativo che mescola esplorazione, costruzione e interazione con i Pokémon, ha infatti ricevuto la versione 1.0.3, portando con sé una lunga serie di correzioni e miglioramenti. Non si tratta di un semplice update tecnico: molte delle modifiche intervengono direttamente su problemi che bloccavano i progressi dei giocatori. Questo aggiornamento rappresenta quindi un passo importante per rendere l’esperienza più fluida, stabile e coerente. Gli sviluppatori hanno inoltre confermato che il supporto continuerà anche in futuro. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Pokémon Pokopia ha ricevuto l’aggiornamento 1.0.3 con tanti miglioramenti

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