Pogba vicino al rientro dopo quattro mesi al Monaco | ultima chiamata per tornare protagonista
Dopo quattro mesi di assenza, il centrocampista del Monaco si avvicina al rientro in campo. La squadra sta preparando la sua ripresa attraverso allenamenti specifici, con l’obiettivo di reintegrarlo nel modo migliore possibile. Pogba ha espresso pubblicamente la volontà di tornare a giocare e contribuire alla squadra, che punta a concludere la stagione con buone prestazioni. La sua presenza potrebbe influenzare le prossime partite.
Paul Pogba è a un passo dal ritorno in campo dopo quattro mesi di stop. Tra allenamenti, leadership e voglia di rivincita: il centrocampista del Monaco vuole ritagliarsi un finale di stagione da protagonista. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Temi più discussi: Paul Pogba pronto al rientro: possibile ritorno in campo contro il Marsiglia; Pogba punta al rientro col Marsiglia, l'allenatore del Monaco: E' disponibile ed è un'opzione per il gruppo; Monaco, Paul Pogba torna tra i convocati dopo 4 mesi di stop; Il tecnico del Monaco apre le porte al rientro di Pogba contro il Marsiglia in Ligue 1.
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