Pogba vicino al rientro dopo quattro mesi al Monaco | ultima chiamata per tornare protagonista

Dopo quattro mesi di assenza, il centrocampista del Monaco si avvicina al rientro in campo. La squadra sta preparando la sua ripresa attraverso allenamenti specifici, con l’obiettivo di reintegrarlo nel modo migliore possibile. Pogba ha espresso pubblicamente la volontà di tornare a giocare e contribuire alla squadra, che punta a concludere la stagione con buone prestazioni. La sua presenza potrebbe influenzare le prossime partite.