Pnrr Costa MinSal | Massiccio investimento in digitalizzazione e telemedicina

Il Ministero della Salute ha annunciato un investimento consistente nel settore della digitalizzazione e della telemedicina attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). Il ministro ha sottolineato come queste risorse siano state destinate a migliorare l’assistenza sanitaria sul territorio e facilitare l’accesso ai servizi medici per i cittadini. L’obiettivo è rafforzare le strutture e le tecnologie già presenti, con un occhio particolare alla digitalizzazione delle pratiche sanitarie.

Roma, 9 apr. (Adnkronos Salute) - “Il Pnrr è stato, e continua a essere, una grande opportunità per rafforzare la medicina del territorio e avvicinare i servizi ai cittadini. Rappresenta un investimento massiccio sulla digitalizzazione e sulla telemedicina, nella consapevolezza che il nostro Paese non è fatto solo di grandi centri urbani, ma comprende anche un entroterra dove la tecnologia può aiutarci concretamente nella gestione dei servizi. Pensiamo, ad esempio, alle malattie croniche, che assorbono una fetta importante delle risorse destinate alla sanità. C'è poi il tema della condivisione dei dati: il Fascicolo sanitario elettronico è fondamentale perché poter condividere le informazioni significa prevenire e prepararci ad affrontare al meglio gli scenari futuri”. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Pnrr, Costa (MinSal): "Massiccio investimento in digitalizzazione e telemedicina" Telemedicina e digitalizzazione, report Gimbe su ospedali e medici di famigliaL’ultimo report dell’Osservatorio Gimbe sulla digitalizzazione del Ssn: due richieste al ministero della Salute. Sanità: Pnrr stabilizza i precari e impone la telemedicina oncologicaLa Camera dei Deputati ha approvato oggi, giovedì 2 aprile 2026, un pacchetto di emendamenti che ridefinisce le priorità del Servizio Sanitario...