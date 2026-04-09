Pizza e Core si sposta | dopo i roghi la rinascita a Triggiano

Dopo gli incendi che avevano interessato la sede di Carbonara, i proprietari della pizzeria Pizza e Core hanno annunciato la chiusura definitiva del locale e il trasferimento dell’attività a Triggiano, in via Giustino Fortunato 21. La decisione è stata comunicata ufficialmente, senza specificare altre motivazioni, e il nuovo punto vendita apre i battenti nella stessa zona, ma in una località diversa.

I titolari della pizzeria Pizza e Core hanno deciso di chiudere definitivamente la sede di Carbonara per trasferire l’attività a Triggiano, in via Giustino Fortunato 21. La scelta definitiva segue i gravi danni subiti dal locale dopo un incendio di probabile origine dolosa avvenuto il 15 marzo, evento che si è aggiunto a un precedente rogo verificatosi nell’estate del 2025. L’ultimo turno di lavoro presso la struttura di Carbonara si concluderà questo sabato 11 aprile. Il nuovo inizio è già programmato per lunedì 13 aprile, quando lo staff originario accoglierà la clientela nella nuova location. Attraverso un messaggio sui canali social, i... 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pizza e Core si sposta: dopo i roghi la rinascita a Triggiano Brucia ancora la pizzeria 'Pizza e core' a Santa Rita. Il sindaco chiama il questore: "Chiesta attenzione particolare per il quartiere"Il primo cittadino, Vito Leccese, si è recato sul posto per portare vicinanza ai titolari del locale, già interessato da un altro incendio a luglio... Leggi anche: ’Giorgi’ si sposta dopo due secoli : "Dentro la ztl non c’è accessibilità" Temi più discussi: Salvano due bimbi e i vicini dall'incendio ma perdono la casa: Bari si mobilita in aiuto di Ida ed Emanuele; Dal Medioevo a Senigallia: Pandefrà svela i segreti della pizza al formaggio marchigiana; Stretta sulla criminalità fra Carbonara, Ceglie del Campo e Japigia; Latiano: Il Maestro Pizzaiolo Antonio Resta al Pizza Expo 2026 di Las Vegas. Bari, dopo l'incendio di marzo «Pizza e Core» si trasferisce a Triggiano: «Non è un addio, è un nuovo inizio»Un mese fa le fiamme avevano distrutto i locali (per la seconda volta). Lunedì 13 aprile la nuova apertura: «Non vediamo l’ora di ricominciare insieme» ... lagazzettadelmezzogiorno.it Dopo l'incendio Pizza e Core lascia Bari: da lunedì nuova sede a TriggianoPizza e Core, la pizzeria di Bari danneggiata pesantemente per ben due volte in pochi mesi da un incendio, cambia sede. Abbandona il quartiere Carbonara ... msn.com Mi Viaje A Nueva York. . Pizza en Laurino - facebook.com facebook Bari, dopo l'incendio «Pizza e Core» si trasferisce a Triggiano: «Non è un addio, è un nuovo inizio» x.com