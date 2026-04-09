Un nuovo aggiornamento interesserà il widget Riepilogo sui dispositivi Pixel, introducendo funzioni che consentiranno di gestire i servizi di prossimità direttamente dalla schermata principale. Questa modifica mira a migliorare l'integrazione tra il widget e le funzioni di prossimità del telefono, rendendo più immediata l'accessibilità alle impostazioni e alle notifiche correlate. La novità si inserisce in un progetto più ampio di aggiornamenti destinati a ottimizzare l'esperienza d'uso degli utenti Pixel.

Il widget Riepilogo per gli utenti Pixel sta per ricevere un aggiornamento funzionale che punta a integrare la gestione dei servizi di prossimità direttamente nella schermata iniziale dello smartphone. L'operazione, basata su modifiche rilevate nel servizio di sistema Android System Intelligence versione B.23.885134531, prevede l'introduzione di due nuove categorie informative: i suggerimenti relativi ai ristoranti e l'accesso rapido ai pass salvati tramite Google Wallet, sfruttando la geolocali . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pixel: il widget At a Glance diventa un assistente smart per te

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