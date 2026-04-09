Pistoia Capitale del Libro | parte il sondaggio per misurare il cambiamento

A Pistoia è partito un sondaggio per valutare come la designazione a Capitale del Libro 2026 stia influenzando la comunità locale. Il progetto, promosso da un ente specializzato, coinvolge direttamente i cittadini attraverso un programma di monitoraggio scientifico. L’obiettivo è raccogliere dati concreti sull’impatto della scelta sulla vita sociale e culturale della provincia. Il sondaggio si inserisce in un percorso di analisi più ampio avviato nelle ultime settimane.

Per misurare l’impatto reale che la nomina di Pistoia Capitale del Libro 2026 sta avendo sul tessuto sociale e culturale della provincia, PoieinLab Impresa Sociale ha avviato un programma scientifico di monitoraggio che coinvolge direttamente i cittadini. L’indagine, coordinata con il CAMBIO – Centro Studi sulle Trasformazioni Sociali di Firenze, mira a valutare come le iniziative programmate da gennaio fino a dicembre di quest’anno stiano trasformando le abitudini della comunità locale. La metodologia scientifica per leggere il cambiamento sociale. Il Comune di Pistoia ha affidato la conduzione del progetto a PoieinLab, istituto di ricerca radicato nel territorio cittadino. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pistoia Capitale del Libro: parte il sondaggio per misurare il cambiamento Pistoia Capitale Italiana del Libro alla Borsa Internazionale di TurismoPistoia Capitale Italiana del Libro (CIDL26) si presenta come destinazione d’eccellenza alla BIT, la Borsa Internazionale del Turismo in corso a... Pistoia capitale italiana del libro 2026 e Pinocchio vanno a braccetto alla Borsa del turismoPistoia, 11 febbraio 2026 – Pistoia Capitale Italiana del Libro 2026 si presenta come destinazione d’eccellenza alla Bit, la Borsa Internazionale del... Temi più discussi: Pistoia capitale del libro, ad aprile da Beatrice poetessa pastora a Oriana Fallaci; Aprile a Pistoia Capitale Italiana del Libro 2026; Da PoieinLab una ricerca sull’impatto di Pistoia capitale del libro sul territorio; La lista di nozze? In libreria. Iniziativa di Pistoia Capitale della cultura. Al via una indagine sulle culture del libro e sulle abitudini di lettura nel territorio pistoieseNel quadro di Pistoia capitale del libro 2026, PoieinLab impresa sociale – istituto di ricerca convenzionata con Cambio-Centro studi sulle trasformazioni sociali di Firenze - è stata incaricata da ... valdinievoleoggi.it Pistoia Capitale del Libro: ad aprile tra Fallaci, giallo e intelligenza artificialePistoia Capitale del Libro celebra aprile con eventi che spaziano dalla graphic novel su Beatrice Bugelli al Festival del Giallo e Oriana Fallaci ... it.blastingnews.com A partire da aprile e per tutto il corso dell’anno, debutta l’iniziativa “Liste di nozze in libreria” | Pistoia Capitale del Libro 2026 - facebook.com facebook Pistoia capitale italiana del libro: aprile, quanti eventi. Dal Festival del Giallo alle favole al telefono x.com