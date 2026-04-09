Piscina Sinigaglia e centro sportivo di Sagnino il PD attacca | Gestione poco appetibile rischio tariffe più alte

A Como il dibattito sulla gestione degli impianti sportivi cittadini si riaccende dopo che l’amministrazione comunale ha deciso di interrompere il rapporto con la società precedente. La piscina Sinigaglia e il centro sportivo di Sagnino saranno affidati a soggetti privati tramite il mercato. Il Partito Democratico ha criticato questa scelta, sottolineando che la gestione potrebbe risultare poco appetibile e che le tariffe potrebbero aumentare.

A Como si accende il dibattito sulla gestione degli impianti sportivi cittadini. Dopo la decisione dell’amministrazione comunale di interrompere il rapporto con CSU, la piscina Sinigaglia e il centro sportivo di Sagnino saranno affidati al mercato, aprendo alla gestione da parte di soggetti. 🔗 Leggi su Quicomo.it Servizio idrico: a Pistoia è caro. Tra le tariffe più alte in ItaliaSecondo i dati di un recente studio della Uil Nazionale, la provincia di Pistoia è nella top-10 a livello nazionale per i costi più alti di gestione... Provincia, il PD attacca Buonopane: “Gestione ambigua e indifendibile”Provincia, i consiglieri del Partito Democratico a Buonopane: “Il tempo è scaduto, la sua una gestione personalistica, ambigua e indifendibile”. Temi più discussi: Serie A, lunedì il Como in trasferta contro l'Udinese. Fàbregas: I ragazzi sono tornati con grande fame; Media, oltre 20 raid aerei israeliani nel Libano meridionale durante la notte; Trump: ‘Forze armate Usa vicino all’Iran fino al raggiungimento di un vero accordo’; Palestra di via Giulini, il Pd: Rapinese scenda dal piedistallo. La replica: Non accetto lezioni da chi ha miseramente fallito. Como, piscina Sinigaglia e centro sportivo ai privati, spuntano le cifre. No allo sport come lusso per pochiDopo la decisione del Comune di Como di licenziare Csu e affidare all’esterno la gestione della piscina Sinigaglia e del centro sportivo di Sagnino, il Pd ha diffuso una nota dai toni decisamente sc ... comozero.it Piscina Sinigaglia e centro sportivo di Sagnino: dopo la gestione di Csu, si passa ai privatiIl futuro della piscina Sinigaglia e del centro sportivo Caduti di Nassirya, a Sagnino, resta tutto da scrivere. L’incarico per la gestione a Csu, Como ... espansionetv.it https://www.uisp.it/senigallia2/pagina/riapertura-piscina-molinello-2 - facebook.com facebook